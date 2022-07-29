Радченко считает, что выступление в чемпионате Турции станет новым вызовом для Оздоева

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по поводу переходу бывшего полузащитника петербургского клуба Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Отметим, что накануне 29-летний хавбек присоединился к турецкой команде на правах свободного агента, заключив контракт сроком на два года.

– Что касается Оздоева, он уже долго в чемпионате России, играл во многих командах. Конечно, у него закончился контракт с «Зенитом» и появилась возможность попробовать себя в другом чемпионате. Чемпионат Турции это новый вызов для него, очень интересный, – цитирует Радченко Vprognoze.ru.

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Локомотива», «Рубина» и «Ахмата». В составе сборной России он провел 35 матчей (4 гола).