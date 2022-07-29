«Урал» – «Краснодар». Стартовые составы

200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»

В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.