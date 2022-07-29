«Урал» – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч третьего тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в пятницу, 29 июля, в Екатеринбурге. Начало – в 18:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Литвинов, Волков, Ионов, Якимов, Сперцян, Баньяц, Сулейманов, Манелов.
Добавим, что в данный момент екатеринбургский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав очков в первых двух турах нового сезона. Что касается «Краснодара», то «быки» идут 13-ми (1 очко).
источник: «Советский спорт»