Каррера выразил мнение, что «Торино» является лучшим вариантом продолжения карьеры для Миранчука

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на появившуюся новость о том, что атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может пополнить состав «Торино».

Ранее стало известно, что туринский клуб отправил запрос в стан «бергамасков» по поводу перехода 26-летнего россиянина в текущее трансферное окно.

– Я думаю, что если ему придется уйти из «Аталанты», то «Торино» – лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини! Главное для Алексея – это постоянство в матчах! – цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.