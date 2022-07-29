Тошич сравнил новичка ЦСКА Зделара с Вернблумом

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался по поводу перехода в армейский клуб хавбека «Партизана» Саши Зделара.

Отметим, что в четверг, 28 июля, красно-синие объявили о подписании трехлетнего контракта с сербским футболистом.

– Я думаю, что это хороший новичок для ЦСКА, у меня большой опыт игры с ним, мы вместе выступали за «Партизан» 2,5 года, также в сборной Сербии играли вместе. Это тип футболиста, как Понтус Вернблум, Саша Зделар больше участвует в атаке, чем Вернблум, но можно сказать, что у них похожие характеры, – цитирует Тошича ТАСС.

Напомним, что Зделар выступал за «Партизан» с января 2018 года. Всего за клуб 27-летний полузащитник отыграл 197 матчей, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу.

В составе сборной Сербии хавбек провел три встречи.