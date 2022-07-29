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Агент Изидора допустил, что его клиент может покинуть «Локомотив»

Французский футболист выступает за столичный клуб с января 2022 года.
29 июля 2022 17:46
автор: Владислав Корегин

Агент Эммануэль Лакруа, клиентом которого является нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, ответил на вопрос о том, покинет ли игрок московскую команду в текущее трансферное окно.

Отметим, что 21-летний француз пополнил состав железнодорожников в январе этого года, подписав с клубом контракт до конца сезона-2025/26. Сумма его трансфера из «Монако» составила 3,5 миллиона евро.

– Уйдет ли Изидор, если Бека Бека покинет «Локомотив»? Вильсон в Москве, он очень счастлив быть в России и выступать за «Локомотив». Но вы знаете футбол, – цитирует Лакруа «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Изидор принял участие в 14 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

источник: «Спорт-Экспресс»
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