В «Факеле» заявили, что клуб обладает самым маленьким бюджетом в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете клуба на текущий сезон.

Отметим, что команда из Воронежа вышла в российскую премьер-лигу впервые с 2001 года.

– У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место. Мы рассчитываем на те деньги, которые лига должна выплатить клубам от телеконтракта, спонсорских и партнерских соглашений. К 300 млн можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон, – цитирует Асхабадзе «Чемпионат».

Добавим, что после первых двух туров РПЛ «Факел» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав одно очко. Команда Олега Василенко сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) и уступила «Ахмату» (1:2).

30 июля воронежцы на своем поле примут «Динамо».