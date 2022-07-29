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Владимир Пономарев: ЦСКА способен конкурировать за первое место в РПЛ

В данный момент московская команда является единоличным лидером турнирной таблицы после двух туров.
29 июля 2022 18:43
автор: Владислав Корегин

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что армейский клуб является претендентом на завоевание золотых медалей чемпионата России в сезоне-2022/23.

Отметим, что после двух сыгранных туров подопечные Владимира Федотова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Красно-синие на своем поле обыграли «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0).

– Теперь ЦСКА способен конкурировать за первое место, команда практически укомплектована. Еще бы нападающего приобрести, поскольку Чалов и Заболотный – это не уровень ЦСКА, – цитирует Пономарева «РБ-Спорт».

Добавим, что ранее московская команда объявила о подписании двух опорных полузащитников – серба Саши Зделара и чилийца Виктора Мендеса.

источник: «РБ-Спорт»
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