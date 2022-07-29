Бывший нападающий «Динамо» Нжи стал игроком «Сивасспора»

Пресс-служба «Сивасспора» сообщила о том, что к команде присоединился фланговый нападающий Клинтон Нжи.

По информации источника, 28-летний камерунец заключил с турецким клубом двухлетний контракт.

Напомним, что в начале июля этого года «Динамо» объявило о расторжении трудового сотрудничества с Нжи. Он выступал за бело-голубых с июля 2019 года. Всего за москвичей футболист отыграл 66 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Лиона» и «Тоттенхэма». В составе сборной Камеруна он провел 42 встречи (10 голов).