«Урал» – «Краснодар». Сафонов признан лучшим игроком встречи

Пресс-служба российской премьер-лиги сообщила о том, что лучшим игроком матча второго тура лиги «Урал» – «Краснодар» (1:3) стал голкипер «быков» Матвей Сафонов.

Отметим, что в прошедшей встрече 23-летний вратарь оформил семь сейвов. Тем самым, он помог команде одержать свою первую победу в новом сезоне РПЛ.

В составе южан голы забили Эдуард Сперцян, отличившийся дублем, а также Сергей Бородин. Соперник ответил забитым мячом Алексея Каштанова.

После трех сыгранных туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Урал» идет на последней, 16-й строчке (0 очков).