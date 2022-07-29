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Непомнящий оценил шансы «Локомотива» набрать очки в матче третьего тура РПЛ с «Зенитом»

Игра между командами состоится 30 июля в 17:30 мск.
29 июля 2022 21:28
автор: Владислав Корегин

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу матча третьего тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Локомотив».

Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 30 июля, в Санкт-Петербурге. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

– «Зенит» – безусловный фаворит противостояния. В РПЛ петербуржцы на данный момент играют в хороший контроль, особенно в первых таймах, когда все еще свежие. Если у «Локо» выйдет притормозить подопечных Сергея Семака и своевременно возвращаться на свою половину, вынуждая их действовать в позиционных атаках, шанс появится, – цитирует Непомнящего RT.

Добавим, что после двух сыгранных туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на 11-й строчке (2 очка).

источник: «RT на русском»
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