Судья Федотов заявил, что в матче «Урал» – «Краснодар» был ошибочно назначен пенальти на 73-й минуте

Бывший российский арбитр Игорь Федотов в своих соцсетях раскритиковал решение судьи Владимира Москалева назначить 11-метровый удар в ворота «Урала» в матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

Отметим, что на 73-й минуте встречи Москалев зафиксировал нарушение правил на Алексее Ионове в штрафной площади екатеринбуржцев со стороны голкипера «шмелей» Ильи Помазуна. После просмотра повтора судья подтвердил свое решение.

– Шадыханов (отвечает за VAR) молодец. Правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде. Ионов пробросил мяч в сторону, подставил правую ногу, почувствовал контакт и упал. Для меня это симуляция. Почему Москалев не поменял свое решение – мне непонятно. Правильное решение: симуляция (желтая карточка Ионову) и штрафной удар, – написал Федотов.

Добавим, что после трех сыгранных туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Урал» идет на последней, 16-й строчке (0 очков).