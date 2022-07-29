«Сампдория» не интересуется Эльдором Шомуродовым

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано отреагировал на появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Ромы» Эльдору Шомуродову.

Ранее стало известно, что 27-летний узбекистанец также входит в сферу интересов «Монцы» и «Торино».

– Интерес «Сампдории» к Шомуродову? Ничего такого нет, – приводит слова Фаджиано «Чемпионат».

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».