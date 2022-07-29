Канчельскис назвал негодяями арбитров, работавших на матче между «Уралом» и «Краснодаром»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу работы судей в матче третьего тура РПЛ «Урал» – «Краснодар» (1:3).

Отметим, что главный арбитр прошедшей встречи Владимир Москалев поставил два 11-метровых удара в ворота клуба из Екатеринбурга, которые удачно реализовал Эдуард Сперцян. При этом он не зафиксировал пенальти в начале игры после того, как игрок гостей Сергей Бородин сыграл рукой в своей штрафной площади.

– Так судить – это позор. Я не знаю, они там глухие или слепые… Четыре судьи в поле и двое на VAR – шесть человек не видят, что мяч попал в руку. Где берут этих негодяев? Ни совести, ни чести нет. Просто бездарности! – цитирует Канчельскиса «Чемпионат»

Также бывший футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что в эпизоде со вторым назначенным пенальти в ворота хозяев голкипер Илья Помазун не нарушал правила на Алексее Ионове.

– Позвали судью смотреть VAR – там же видно, что Помазун руки убирал, а Ионов сам падал. Шестеро котят – и все слепые, что ли? Их нужно дисквалифицировать лет на пять. Пускай где-нибудь во дворах судят! – сказал Канчельскис.

Добавим, что после трех сыгранных туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Урал» идет на последней, 16-й строчке (0 очков).