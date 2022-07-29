Малком объяснил свое решение подписать новый контракт с «Зенитом»

Фланговый нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, почему он принял решение продлить контракт с петербургским клубом.

Отметим, что новое трудовое сотрудничество между сине-бело-голубыми и 25-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2026/27.

– Продлил соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростертыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон. Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт на 5 лет, – цитирует Малкома «Матч ТВ».

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Сумма его трансфера из «Барселоны» составила 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за команду РПЛ 78 матчей, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с петербуржцами форвард стал трехкратным чемпионом России.