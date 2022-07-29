Роналду заявил, что сыграет за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Райо Вальекано»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих соцсетях сообщил о том, что он примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано».

Отметим, что очная встреча команд состоится 31 июля на стадионе «Олд Траффорд». Ранее в СМИ появлялись слухи, что 37-летний португалец может покинуть стан «красных дьяволов» в текущее трансферное окно.

– В воскресенье король сыграет, – написал Роналду.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.