Мостовой положительно отозвался о возможном переходе Миранчука в «Торино»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу возможного перехода атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Ранее стало известно, что туринский клуб отправил запрос в стан «бергамасков» по поводу трансфера 26-летнего россиянина этим летом.

– «Торино» – команда, где нужны футболисты, им этого не хватает. Поэтому Миранчук там застолбит место, будет больше там играть. Ясно, что «Аталанта» уровнем выше, но там он то играет, потом две игры сидит. На его месте такая конкуренция – три игрока на позиции, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.