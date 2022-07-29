«Барселона» подтвердила трансфер защитника Кунде

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о том, что клуб подписал центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

По информации источника, сине-гранатовые заключили с 23-летним французом контракт сроком на пять лет. Согласно данным портала Transfermarkt, каталонцы заплатили за переход футболиста 50 миллионов евро.

Отмечается, что официальная презентация защитника состоится 1 августа.

Напомним, Кунде выступал за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он отыграл за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи. В составе сборной Франции игрок провел 11 встреч.