Зоран Тошич: Верю, что ЦСКА станет чемпионом России в этом сезоне

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение, что армейский клуб способен стать чемпионом России в текущем сезоне.

Отметим, что после двух сыгранных туров подопечные Владимира Федотова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Красно-синие на своем поле обыграли «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0).

– ЦСКА – мой любимый клуб и команда, которая всегда находится в моем сердце. Теперь в команде новый тренер. Я всегда их поддерживаю, всегда болею и, конечно, верю, что они станут чемпионами в этом сезоне, – цитирует Тошича «Чемпионат».

Добавим, что в последний раз ЦСКА выигрывал в РПЛ в сезоне-2015/2016. Тогда в составе красно-синих выступал Тошич, отличившийся четырьмя забитыми мячами в 28 матчах лиги.