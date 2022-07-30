Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Левандовски обвинил руководство «Баварии» во лжи после ухода из клуба

Футболист выступал за немецкий клуб с июля 2014 года и отыграл 375 матчей, забив 344 гола.
30 июля 2022 08:00
автор: Александр Поволоцкий

Польский форвард Роберт Левандовски раскрыл причины ухода из «Баварии» и обвинил руководство мюнхенского клуба во лжи.

Напомним, что 20 июля 33-летний футболист подписал четырехлетний контракт с «Барселоной». Испанский клуб заплатил за трансфер 45 миллионов евро + пять миллионов в качестве бонусов.

«Мой уход не связан с тем, что «Бавария» интересовалась Холандом. Но некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то еще. Всегда стремился быть максимально ясным и понятным, оставаться верным. Видел и чувствовал, что, сейчас самое время покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону», - цитирует нападающего ESPN.

Добавим, что норвежский форвард Эрлинг Холанд стал игроком «Манчестер Сити».

источник: ESPN
Это интересно:
Тренер «Химок» Юран надеется на победу подмосковного клуба в матче третьего тура РПЛ с «Ростовом»
Игра с участием химчан пройдет 31 июля в 20:00 мск.
29.07.2022 23:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Зоран Тошич: Верю, что ЦСКА станет чемпионом России в этом сезоне
Сербский футболист трижды становился победителем РПЛ в составе армейцев.
29.07.2022 23:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» подтвердила трансфер защитника Кунде
Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил за переход футболиста 50 миллионов евро.
29.07.2022 23:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мостовой положительно отозвался о возможном переходе Миранчука в «Торино»
Действующий контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.
29.07.2022 23:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Роналду заявил, что сыграет за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Райо Вальекано»
Ранее в СМИ сообщалось, что португальский футболист может уйти из команды АПЛ этим летом.
29.07.2022 22:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
Малком объяснил свое решение подписать новый контракт с «Зенитом»
Бразильский футболист останется в российской команде до лета 2027 года.
29.07.2022 22:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Канчельскис назвал негодяями арбитров, работавших на матче между «Уралом» и «Краснодаром»
Екатеринбургский клуб уступил своему сопернику со счетом 1:3.
29.07.2022 22:16
Футбол
автор: Владислав Корегин
Шоу Сафонова в первой игре с Fan ID! Как «Краснодар» разгромил «Урал» в матче с двумя пенальти и полупустыми трибунами
В стартовом поединке 3-го тура РПЛ «быки» на выезде победили «Урал» - 3:1.
«Хочу сняться в кино. Можно и в фильме ужасов». Эксклюзив с Алиной Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала «Плеймейкеру» о вождении автомобиля, съемках в «Ледниковом периоде», боксе и умении владеть клюшкой.
Роналду у разбитого корыта! Обмен на Гризманна зарубили, трансфер в Лиссабон — заблокировали
Криштиану Роналду, вокруг которого много слухов о его уходе из «МЮ», решил прервать молчание и наехал на прессу.
200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»
В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.
А не замахнуться ли Хэмилтону на первую победу в сезоне? Расклады перед Гран-при Венгрии
29 - 31 июля на автодроме «Хунгароринг» пройдет тринадцатый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
3-й тур РПЛ с матчем «Зенит» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29 - 31 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика