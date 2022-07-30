Левандовски обвинил руководство «Баварии» во лжи после ухода из клуба

Польский форвард Роберт Левандовски раскрыл причины ухода из «Баварии» и обвинил руководство мюнхенского клуба во лжи.

Напомним, что 20 июля 33-летний футболист подписал четырехлетний контракт с «Барселоной». Испанский клуб заплатил за трансфер 45 миллионов евро + пять миллионов в качестве бонусов.

«Мой уход не связан с тем, что «Бавария» интересовалась Холандом. Но некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то еще. Всегда стремился быть максимально ясным и понятным, оставаться верным. Видел и чувствовал, что, сейчас самое время покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону», - цитирует нападающего ESPN.

Добавим, что норвежский форвард Эрлинг Холанд стал игроком «Манчестер Сити».