Мендес не выкупал свой контракт у «Эспаньола» для трансфера в ЦСКА

Агент чилийского футболиста Виктора Мендеса отреагировал на слухи о выкупе новичком московского ЦСКА своего контракта у «Эспаньолы».

Напомним, что на днях 22-летний футболист подписал с российским клубом трехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

«Виктор не выкупал сам себя у «Эспаньола» — это был полноценный трансфер между клубами», — приводит слова Пабло Леклера Флуха «Чемпионат».

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 122 матча, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл три встречи.