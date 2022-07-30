Динияр Билялетдинов: Я бы предостерег «Локомотив» от открытой игры с «Зенитом»

Экс-хавбек «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча московской команды в рамках третьего тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, что встреча состоиться сегодня, 30 июля.

«На данный момент у «Локомотива» потери в лице Бека-Бека, есть травмированные. Команда немного потеряет в связи с этим, но что-то, возможно, придумают. Я бы предостерег «Локомотив» от открытой игры. Это будет чревато, на мой взгляд», — цитирует Билялетдинова «Метарейтинг».

Добавим, что после двух сыгранных туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на 11-й строчке (2 очка).