Малком рассказал о взаимоотношениях со Дзюбой

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о бывшем форварде команды Артеме Дзюбе.

Напомним, что 33-летний россиянин покинул клуб из Санкт-Петербурга. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.

«Пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный. Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В свое время Дзюба очень мне помог, когда я только пришел в команду», - приводит «Матч ТВ» слова Малкома.

Добавим, что 25-летний бразилец продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2026/2027.