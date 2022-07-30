Тошич прокомментировал уход Дзагоева из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на уход из команды полузащитника Алана Дзагоева.

Напомним, что 33-летний россиянин до сих пор остается свободным агентом.

«Конечно, грустно. Но к этому надо относиться нормально, потому что Алан отдал свои лучшие годы ЦСКА — был лидером команды, выиграл много трофеев. Мое время так же подходило к концу, как и у Вернблума, братьев Березуцких, Игнашевича. Теперь пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА», — цитирует Тошича «Чемпионат».

Добавим, что Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне РПЛ Алан провел 20 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.





