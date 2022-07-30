Алексей Сафонов: В Воронеже продано 13 тысяч абонементов, «Факел» не проиграет «Динамо»

- В Воронеже продано уже 13 тысяч абонементов на футбол, а стадион вмещает 20 тысяч. Люди любят футбол, команда после долгого перерыва вернулась в высший дивизион. Представьте, как болельщики погонят команду вперед. Думаю, «Факел» не проиграет. Я видел игру «Факела» в Грозном – интересная команда.

У «Динамо» нет такого запаса в классе. Такой запас есть в России только у «Зенита», который может играть двумя составами. «Динамо» может столкнуться с проблемами. Будет играть новичок парагваец, который еще не знает, как кого зовут. Будет играть в обороне Саба Сазонов. Я пока не вижу его твердым игроком основы.

P.S.

Игра «Факел» – «Динамо» начнется на Центральонм стадионе профсоюзов в Воронеже в 15.00.