УАФ просит УЕФА наказать фанатов «Фенербахче» за кричалки в матче с киевским «Динамо»

Украинская ассоциация футбола направила обращение в УЕФА с просьбой рассмотреть инцидент с фанатами турецкого «Фенербахче» во время матча квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

Напомним, что после гола гостей на 57-й минуте встречи болельщики стамбульской команды стали распевать имя президента РФ Владимира Путина. В составе «Динамо» отличился Виталий Буяльский.

«УАФ направила обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого «Фенербахче» во время домашнего поединка Лиги чемпионов против киевского «Динамо», — говорится в заявлении пресс-службы УАФ.

Отметим, что «Динамо» обыграло «Фенербахче» в дополнительное время (2:1) и пробилось в следующую стадию ЛЧ.

Добавим, что УЕФА сообщил о начале расследования поведения фанатов.