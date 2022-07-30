Абаскаль рассказал, какой футбол он хочет видеть в исполнении игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, какую тактику игры планирует прививать игрокам московской команды.

На данный момент у красно-белых в активе четыре очка и они занимают второе место в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

«Порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном».

«Барселона» — это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков», — цитирует Абаскаля официальный сайт «Спартака».

В третьем туре «Спартак» примет дома «Оренбург». Матч пройдет 31 июля.