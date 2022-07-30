Евгений Милешкин: Вполне допускаю, что этот проект станет толчком для молодых ребят из глубинки

Ветеран «железнодорожников», много лет работающий в детско-юношеском футболе, верит, что такие инициативы позволят талантливым детям пробиться в большой футбол.

– Многие знают, что ребятам из глубинки пробиться наверх, даже если они очень талантливы, не так уж и просто. В этой связи «Футбольная страна» очень важен. И не только с социальной точки зрения, но и с точки зрения развития футбола в нашей стране. Вполне допускаю, что какой-то талантливый молодой парень подрастает где-то в глубинке. И ему нужен эдакий толчок, который и даст этот проект. К тому же за ребятами будут наблюдать селекционеры «Локомотива», это должно их дополнительно мотивировать.

В пятницу, 29 июля, футбольный клуб «Локомотив» совместно с ОАО «РЖД» объявили о старте Всероссийского проекта «Футбольная страна», в рамках которого организаторы планируют реконструировать 30 футбольных площадок в 12 регионах страны. Прочитать можно тут.