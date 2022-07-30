Керимов считает, что Оздоев будет игроком основы в «Фатих Карагюмрюк»

Футбольный комментатор Эльвин Керимов поделился ожиданиями от игры российского полузащитника Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Напомним, что 29-летний футболист покинул «Зенит» и заключил с клубом чемпионата Турции контракт, рассчитанный на два сезона.

«Оздоев будет игроком основного состава. Он способен заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения. Тренеры там не самые сильные, интенсивность игры становится выше с каждым сезоном, но такой разницы, как между чемпионатом России и Бундеслигой, нет», — приводит «Чемпионат» слова Керимова.

Отметим, что «Фатих Карагюмрюк» тренирует Андеа Пирло. Клуб в минувшем сезоне расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 57 очков в 38 играх.