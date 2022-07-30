Врач «Локомотива» рассказал, где будут оперировать колено Фассона

Врач московского «Локомотива» рассказал о деталях предстоящей операции защитника Лукаса Фассона.

Напомним, что 21-летний футболист летом перешел из «Атлетико Паранаэнсе». Фассон получил повреждение колена в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Сама операция запланирована в Германии. Сейчас футболист проходит предоперационную подготовку. Снижается воспалительная реакция, ведется работа над передней и задней группой мышц бедра для ускорения восстановительного периода после операции», — приводит слова Игоря Калюжного «Чемпионат».

Отмечается, что Фассон пропустит приступит к тренировкам не раньше февраля 2023 года.