Абаскаль рассказал о моменте, когда принял решение возглавить «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить красно-белых.

«Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением. Я никогда прежде не бывал в России. Но слова Луки, его четкий и понятный рассказ о проекте меня убедили. Я сразу вспомнил, что несколько лет назад красно-белые разгромили мою любимую «Севилью» в Лиге чемпионов – 5:1. Это было ужасное поражение для испанцев» – приводит официальный сайт клуба слова Абаскаля.

Добавим, что в матче 3-го тура РПЛ, который состоится в воскресенье, 31 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве, красно-белые сыграют против «Оренбурга». После первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, располагается на девятой строчке.