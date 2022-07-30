«Факел» — «Динамо». Стартовые составы на матч третьего тура РПЛ

Воронежский «Факел» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.
Отметим, что встречи обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Акбашев, Магаль, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Максимов, Аппаев.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Фомин, Скопинцев, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Смолов.
Добавим, что «Факел» располагается на 13-й позиции, имея в активе одно очко. »Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
источник: РПЛ