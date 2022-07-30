Стала известна сумма задолженности «Аталанты» перед «Локомотивом» за Миранчука

Генеральный директор »Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что «Аталанта» приостановила выплаты железнодорожникам за трансфер хавбека Алексея Миранчука.
Отмечается, что итальянский клуб ссылается на форс-мажорную ситуацию
«Итальянский клуб остался должен «Локомотиву» ещё € 5,8 млн. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени», – цитирует «Чемпионат» свой источник.
Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.
источник: Чемпионат.com