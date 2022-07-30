Товарищеский матч «Марселя» с «Миланом» посетят около 60 тысяч болельщиков

В воскресенье, 31 июля, на стадионе «Велодром» состоится товарищеский матч между местным «Марселем» и «Миланом».

Как сообщает Telecom Asia Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на трибунах ожидается присутствие 60 тысячи болельщиков. Французская и итальянская команды в последний раз встречались друг с другом в 2009 году.

Отметим, что «Марсель» в межсезонье одержал одну победу («Мариньян», 4:1) в четырех матчах. «Милан» выиграл два матча и потерпел одно поражение (2:3 от «Залаэгерсега»).

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.