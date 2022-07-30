Изидор планирует уйти из «Локомотива» следующим летом

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что планирует покинуть российский клуб следующим летом.

Напомним, что 21-летний футболист перешел в команду РПЛ из «Монако» в январе 2022 года. В активе Изидора восемь голов и две результативные передачи в 14 матчах.

«Это может быть мой последний сезон в «Локомотиве». Московская команда — трамплин для меня, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся чемпионаты Германии, Англии, Италии, но больше всего привлекает французская Лига 1. Я хочу выступать в своей стране», — цитирует Изидора Footmercato.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом». Встреча состоится 30 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.