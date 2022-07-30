«Факел» с «Динамо» устроили голевую феерию, сыграв в результативную ничью

Сегодня, 30 июля, на Центральном стадионе профсоюзов состоялся матч 3-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо». Команды не выявили победителя, забив шесть голов.

В составе хозяев голы забили Георгий Гогнадзе (46-я минута)), Роман Акбашев (47) и Ильнур Альшин (86). У гостей дубль забил Федор Смолов (26, 44), еще один гол на счету Василий Черов в свои ворота (48).

Таким образом, воронежская команда с двумя очками расположилась на 13-м месте после трех туров, в активе «Динамо» второе место и пять баллов.

В следующем матче «Факел» встретится в Москве с ЦСКА 6 августа, а бело-голубые поедут в Самару для игры с «Крыльями Советов» на следующий день.

РПЛ

3-й тур

«Факел» (Воронеж) - «Динамо» (Москва) 3:3

Голы: Гонадзе 46, Акбашев 47, Альшин 86, - Смолов 26, 44, Черов (48, аг).

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 67), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Моро, Захарян, Грулев (Тюкавин, 84), Макаров (Гладышев, 66), Смолов.

Предупреждения:

Акбашев (20), Магаль (63), Захарян (71).

Удаление:

Захарян (90).