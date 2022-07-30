На матче «Факел» - «Динамо» состоялся аншлаг, не было ни одного свободного места

Сегодня, 30 июля, на Центральном стадионе профсоюзов состоялся матч 3-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (3:3). Игру посетило 19 тысяч 258 болельщиков.

Об этом сообщает Sport24.

Это максимально допустимое количество на воронежском стадионе. Ранее сообщалось, что болельщики раскупили все билеты на первую игру за 10 минут.

В составе хозяев голы забили Георгий Гогнадзе (46-я минута)), Роман Акбашев (47) и Ильнур Альшин (86). У гостей дубль забил Федор Смолов (26, 44), еще один гол на счету Василий Черов в свои ворота (48).

Таким образом, воронежская команда с двумя очками расположилась на 13-м месте после трех туров, в активе «Динамо» второе место и пять баллов.