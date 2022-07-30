Смолов заявил, что у «Динамо» не было недооценки «Факела» перед матчем

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов прокомментировал упущенную победу над «Факелом» в 3-м туре РПЛ (3:3).

«Так бывает. «Факел» — молодцы. Недооценки соперника не было», — передает слова Смолова Sport24.

В составе хозяев голы забили Георгий Гогнадзе (46-я минута)), Роман Акбашев (47) и Ильнур Альшин (86). У гостей дубль забил Федор Смолов (26, 44), еще один гол на счету Василий Черов в свои ворота (48).

Таким образом, воронежская команда с двумя очками расположилась на 13-м месте после трех туров, в активе «Динамо» второе место и пять баллов.