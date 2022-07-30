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Дмитрий Скопинцев: После первого тайма думали, что у «Факела» нет шансов

В перерыве гости вели со счетом 2:0.
30 июля 2022 18:08
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что после первого тайма бело-голубые ощущали будущую победу над «Факелом» в матче 3-го тура РПЛ (3:3).

«Нормально, Йоканович в раздевалке не сильно разносил. Я бы не сказал, что равная игра была. После первого тайма думали, что у «Факела» шансов нет. У «Краснодара» они вообще отняли очки дома, а мы в гостях. Если бы мы играли дома… Но это не оправдание, мы просто сыграли не так, как должны», — передает слова Скопинцева «Чемпионат».

В составе хозяев голы забили Георгий Гогнадзе (46-я минута)), Роман Акбашев (47) и Ильнур Альшин (86). У гостей дубль забил Федор Смолов (26, 44), еще один гол на счету Василий Черов в свои ворота (48).

Таким образом, воронежская команда с двумя очками расположилась на 13-м месте после трех туров, в активе «Динамо» второе место и пять баллов.

источник: Чемпионат.com
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