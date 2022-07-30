Гол Бакаева помог «Зениту» разгромить «Локомотив» в домашнем матче

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». Победу одержали сине-бело-голубые со счетом 5:0.

Голами отметились Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+4) и Зелимхан Бакаев (90+2).

Таким образом, подопечные Сергея Семака оформили вторую крупную победу подряд. В прошлом туре они одолели «Крылья Советов» (3:0).

После этого матча на счету «Зенита» семь баллов и первое место в таблице, в активе «Локомотива» осталось два балла и 12-я строчка.

В следующей игре «Зенит» отправится в Грозный для встречи с «Ахматом» 6 августа, а железнодорожники сыграет с «Краснодаром» на выезде в этот же день.

РПЛ

3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) 5:0

Голы: Вендел 64, Клаудиньо 76, Сергеев 80, 90+4 Бакаев 90+2

«Зенит»: Одоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Михайлов, 90), Вендел (Адамов, 85), Сутормин (Круговой, 85), Мостовой (Бакаев, 80), Малком, Кассьерра (Сергеев, 80).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 83), Едвай, Магкеев, Ненахов (Тикнизян, 83), Миранчук, Баринов, Керк (Игнатьев, 73), Карпукас (Куликов, 61), Камано (Раконяц, 74), Изидор.

Предупреждения:

Камано (44), Тикнизян (83).

Удаление:

Баринов (90).