Семак объяснил, почему «Зенит» разгромил «Локомотив» в домашней игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды во 2-м туре РПЛ над «Локомотивом» (5:0).

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше. Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки. Всех с победой. Будем думать о следующем матче», — передаёт слова Семака «Чемпионат».

Голами отметились Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+4) и Зелимхан Бакаев (90+2).

Таким образом, подопечные Сергея Семака оформили вторую крупную победу подряд. В прошлом туре они одолели «Крылья Советов» (3:0).

В следующем туре «Зенит» отправится в Грозный для встречи с «Ахматом» 6 августа, а железнодорожники сыграют с «Краснодаром» на выезде в этот же день.