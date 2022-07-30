Семин - о крупном поражении «Локомотива»: Физически совсем не готовы к чемпионату

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин высказался о разгромном поражении красно-зеленых от «Зенита» со счетом 0:5.

«Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива». Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил», — сказал Семин «Чемпионату».

Голами отметились Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+4) и Зелимхан Бакаев (90+2).

Таким образом, подопечные Сергея Семака оформили вторую крупную победу подряд. В прошлом туре они одолели «Крылья Советов» (3:0).

В следующем туре «Зенит» отправится в Грозный для встречи с «Ахматом» 6 августа, а железнодорожники сыграют с «Краснодаром» на выезде в этот же день.