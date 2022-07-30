«Черный день для нашей команды». Циннбауэр - о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал разгромное поражение своей команды от петербуржского «Зенита» в 3-м туре РПЛ (0:5).

«Сегодня у нас не очень простой день. Черный день для нашей команды начался с 64-й минуты. Команда очень старалась, были большие планы на игру. Мы хорошо вошли в игру, особенно в первом тайме. Первый тайм был полон моментов для обеих команд. Мы должны были выйти в раздевалку с преимуществом. Я видел, как ребята становились все лучше и лучше», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».

Голами отметились Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+4) и Зелимхан Бакаев (90+2).

Таким образом, подопечные Сергея Семака оформили вторую крупную победу подряд. В прошлом туре они одолели «Крылья Советов» (3:0).

В следующем туре «Зенит» отправится в Грозный для встречи с «Ахматом» 6 августа, а железнодорожники сыграют с «Краснодаром» на выезде в этот же день.