«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии и завоевал первый титул в сезоне

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» состоялся матч за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Победу одержали «мерсисайдцы» со счетом 3:1.

Голы в составе номинальных хозяев забили Трент Александр-Арнольд (21-я минута), Мохамед Салах (83) и Дарвин Нуньес (90+4). Единственный мяч у «горожан» на счету Хулиана Альвареса (70).

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл первый трофей в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа стали триумфаторами Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также дошли до финала Лиги чемпионов.



Суперкубок Англии

Финал

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 3:1

Голы: Арнольд 21, Салах 83, Нуньес 90+4 - Альварес 70

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнолд (Милнер, 74), Матип, ван Дейк, Робертсон, Карвалью, Хендерсон (Эллиотт, 73), Тиаго Алькантара (Кейта, 85), Фабиньо, Фирмино (Нуньес, 59), Салах, Диас.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 73), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд.

Предупреждение:

Рубен Диаш (83).