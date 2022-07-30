Сергей Юран мог возглавить «Спартак» до прихода Абаскаля

Главный тренер «Химок» Сергей Юран мог стать главным тренером «Спартака» в летнее межсезонье до прихода бельгийского специалиста Гильермо Абаскаля.
Об этом сообщает Metaratings.
Бывший спортивный директор клуба Лука Каттани встречался с ним до назначения Гильермо Абаскаля.
Юран уже работал в «Спартаке» тренером, но не основным — в 2003 году он был помощником Андрея Чернышова после ухода Олега Романцева.
Добавим, что после двух туров «Спартак» располагается на промежуточном пятом месте с четырьмя очками. На эих выходных красно-белых сыграют с «Оренбургом» на «Открытии Банк Арене».
источник: Metaratings.ru