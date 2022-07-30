Бакаев - о матче с «Локомотивом»: Очень хотелось забить или отдать пас. Я хочу помогать «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победного матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0). В этой встрече хавбек оформил «1+1» по системе гол+пас.

— Эмоции прекрасные, конечно! Очень хотелось забить или просто совершить результативное действие — без разницы, голевой пас или гол, потому что ответственность на меня давит. Я хочу результат, хочу помогать команде голевыми передачами, голами. Поэтому я счастлив, нужно и дальше продолжать забивать, отдавать и приносить пользу, - цитирует Бакаева официальный сайт «Зенита».

Добавим, что Бакаев является выпускником академии «Спартака». В летнее трансферное окно «Зенит» прибрел хавбека на правах свободного агента после того, как руководство красно-белых не предложило Зелимхану новый контракт.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел на поле три игры, забил гол и отдал пас.