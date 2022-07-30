Гришин назвал единственную команду, которая способна обыграть «Зенит» в этом сезоне

Экс-футболист «Локомотива» Александр Гришин назвал единственную команду, которая может что-либо противопоставить «Зениту» в очном матче.

— «Зенит» кто-то может обыграть в этом сезоне?

— Может. ЦСКА, например. Армейцы способны что-то противопоставить «Зениту». У них между собой игра через два тура. Но петербуржцы на голову сильнее всех в РПЛ. Можно уже «Зениту» отдавать золотые медали. По этой игре было видно, что сине-бело-голубые своего не упустят, — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 на «Газпром Арене». В следующем туре команда отправится в Грозный для встречи с «Ахматом» 6 августа.