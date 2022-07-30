Клопп - о победе над «Манчестер Сити»: В этой игре каждая замена имела значение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выигранный титул Суперкубка Англии в матче против «Манчестер Сити» (3:1).

«Мне очень понравилась игра, но большую часть времени «Сити» выглядел хорошо. Мы не всегда выигрываем, но все матчи интересны. В этой игре каждая замена имела значение. Ребята готовы, и это хорошо.

Мы использовали умные передачи. Команда видела Дарвина Нуньеса в опасных зонах. Он использовал пробелы между линиями и хорошо завершал атаки», — цитирует Клоппа BBC Sport.

Голы в составе номинальных хозяев забили Трент Александр-Арнольд (21-я минута), Мохамед Салах (83) и Дарвин Нуньес (90+4). Единственный мяч у «горожан» на счету Хулиана Альвареса (70).

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл первый трофей в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа стали триумфаторами Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также дошли до финала Лиги чемпионов.