Родригао: «Зенит» был уверен с первой минуты, что победа от него никуда не уйдет

«Питер может легко забить три мяча, а пропустить — не больше одного». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — «Локомотив»

Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев рассказал «Плеймейкеру», в каком случае железнодорожники могут избежать крупных неприятностей в центральном матче 3-го тура РПЛ с действующим чемпионом (30 июля, 17:30).