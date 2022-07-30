Родригао: «Зенит» был уверен с первой минуты, что победа от него никуда не уйдет

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал разгромную победу своего клуба над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (5:0).
«Победа – это самое главное, но когда счет 5:0, это очень приятно. С первой минуты мы были уверены, что победа никуда от нас не уйдет. Конечно, соперник создавал моменты, но это нормально. Мы тщательно работали над тем, чтобы «Локомотив» создавал как можно меньше. Хотели не только победить, но и обойтись без пропущенных мячей», — цитирует Родригао РИА Новости.
Голами отметились Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+4) и Зелимхан Бакаев (90+2).
Таким образом, подопечные Сергея Семака оформили вторую крупную победу подряд. В прошлом туре они одолели «Крылья Советов» (3:0).
источник: «РИА Новости»