Дуглас Сантос - о разгроме «Локомотива»: Зрители думают, что нам легко, но это не так

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (5:0).
- Как так? Пять забили!
- Зрители могут подумать, что нам легко, но это не так. Те, кто на поле, озабочены тем, чтобы забить гол, сделать идеальный пас. От нас многого требуют, поэтому мы хорошо работаем и играем», — сказал Сантос Sport24.
Голами отметились Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+4) и Зелимхан Бакаев (90+2).
Таким образом, подопечные Сергея Семака оформили вторую крупную победу подряд. В прошлом туре они одолели «Крылья Советов» (3:0).
источник: Sport24.ru