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Талалаев раскритиковал судью матча с «Сочи»: Я назову это произволом. Я готов выступить в ЭСК

«Ахмат» уступил южанам со счетом 1:2.
30 июля 2022 23:03
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев остался недоволен судейством матча 3-го тура с «Сочи» (1:2) и пообещал, что подаст протест после того, как его удалили с бровки в концовке первого тайма.

«Никакого конфликта не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас поливать, но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам.

Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять?» Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Дубль в составе южан на свой счет записал Кристиан Нобоа (20, 49-я минуты). У гостей единственный гол на счету Александра Трошечкина (61).

Таким образом, подопечные Вадима Гаранина набрали шесть баллов после трех туров и расположились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмата», имея в активе четыре очка, занимает шестую строчку.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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